В Раде просят Кабмин вносить законы об обеспечении молодежи жильем

В комитете Верховной рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма предлагают Кабинету министров вносить на рассмотрение ВР законопроекты о содействии обеспечению молодежи жильем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.

Так, в комитете прошли слушания на тему "Молодежное жилищное кредитование - вклад в будущее Европейской Украины".

Поэтому в проекте рекомендаций Кабмину предложено внести на рассмотрение парламента проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты о содействии обеспечению молодежи жильем, которыми предусмотреть:

введение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение молодежи жильем и ее распределение пропорционально средствам, выделенным из местных бюджетов на местные программы обеспечения молодежи жильем;

предоставление молодым специалистам, работающим в органах государственной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, государственных и коммунальных заведениях, предприятиях, учреждениях, льготных кредитов с частичным погашением кредита за счет средств государственного или местных бюджетов при отработке на своем рабочем месте определенного законом срока.

Указано также, что Кабмину предлагается до 1 января 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы.

Кроме того, правительству предлагают поручить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предоставить предложения по совершенствованию механизма предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, а Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - обеспечить ведение учета молодых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, Кабмину предлагают предусмотреть расходы на бюджетную программу "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья" при подготовке и рассмотрении Бюджетной декларации и формировании проекта закона о госбюджете-2020 в размере 1 105 350,1 тысяч гривен.

Соответствующие рекомендации будут утверждены на заседании комитета с учетом предложений участников слушаний.

Напомним, в октябре 2018-го комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендовал парламенту в государственном бюджете на 2019 год предусмотреть 500 млн гривен на жилищные кредиты для молодежи.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре прошлого года в Счетной палате заявляли, что программа обеспечения молодежи жильем выполнена на 10,6%.