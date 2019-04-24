У Раді просять Кабмін вносити закони про забезпечення молоді житлом

У комітеті Верховної ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму пропонують Кабінету міністрів вносити на розгляд ВР законопроекти про сприяння забезпеченню молоді житлом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Ради.

Так, у комітеті відбулися слухання на тему "Молодіжне житлове кредитування - вклад у майбутнє Європейської України".

Тож у проекті рекомендацій Кабміну запропоновано внести на розгляд парламенту проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння забезпеченню молоді житлом, якими передбачити:

запровадження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення молоді житлом та її розподілу пропорційно коштам, виділеним з місцевих бюджетів на місцеві програми забезпечення молоді житлом;

надання молодим спеціалістам, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, державних та комунальних закладах, підприємствах, установах, пільгових кредитів з частковим погашенням кредиту за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів при відпрацюванні на своєму робочому місці визначеного законом терміну.

Вказано також, що Кабміну пропонується до 1 січня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2030 роки.

Крім того, уряду пропонують доручити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства надати пропозиції щодо удосконалення механізму надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - забезпечити ведення обліку молодих громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Крім того, Кабміну пропонують передбачити видатки на бюджетну програму "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" при підготовці та розгляді Бюджетної декларації та формуванні проекту закону про держбюджет-2020 обсягом 1 105 350,1 тисяч гривень.

Відповідні рекомендації будуть затверджені на засіданні комітету з урахуванням пропозицій учасників слухань.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року комітет ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував парламенту в державному бюджеті на 2019 рік передбачити 500 млн гривень на житлові кредити для молоді.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні минулого року у Рахунковій палаті заявляли, що програма забезпечення молоді житлом виконана на 10,6%.