В Раде просят Кабмин поскорее назначить замглавы Минздрава по вопросам евроинтеграции

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял комитет по евроинтеграции

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом обратится к главе Кабинета министров Денису Шмыгалю по поводу скорейшего назначения заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции. Соответствующее решение комитет принял на заседании 21 мая.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Члены комитета приняли решение обратиться к премьер-министру Украины по поводу важности скорейшего назначения заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования планировал заслушать информацию Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья по ситуации с введением второго этапа внедрения медицинской реформы.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию медицинской реформы в Украине. Он подчеркнул, что пандемия внесла изменения не только в систему здравоохранения Украины, но и всего мира.

Автор: Юлия Струк