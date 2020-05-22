ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде просят Кабмин поскорее назначить замглавы Минздрава по вопросам евроинтеграции

Новости » Политика     22.05.2020 - 10:39
В Раде просят Кабмин поскорее назначить замглавы Минздрава по вопросам евроинтеграции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял комитет по евроинтеграции

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом обратится к главе Кабинета министров Денису Шмыгалю по поводу скорейшего назначения заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции. Соответствующее решение комитет принял на заседании 21 мая.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Члены комитета приняли решение обратиться к премьер-министру Украины по поводу важности скорейшего назначения заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования планировал заслушать информацию Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья по ситуации с введением второго этапа внедрения медицинской реформы.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию медицинской реформы в Украине. Он подчеркнул, что пандемия внесла изменения не только в систему здравоохранения Украины, но и всего мира.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаКабинет Министров УкраиныМинистерство здравоохранения УкраиныДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь