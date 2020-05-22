ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді просять Кабмін якнайшвидше призначити замглави МОЗ з питань євроінтеграції

Новини » Політика     22.05.2020 - 10:39
У Раді просять Кабмін якнайшвидше призначити замглави МОЗ з питань євроінтеграції
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалив комітет з євроінтеграції

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Євросоюзом звернеться до глави Кабінету міністрів Дениса Шмигаля щодо якнайшвидшого призначення заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції. Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 21 травня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Члени комітету ухвалили рішення звернутися до прем’єр-міністра України щодо важливості якнайшвидшого призначення заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування планував заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я по ситуації, що склалася з введенням другого етапу впровадження медичної реформи.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що пандемія коронавірусу внесла корективи в реалізацію медичної реформи в Україні. Він підкреслив, що пандемія внесла зміни не тільки в систему охорони здоров'я України, а й усього світу.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаКабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я УкраїниДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся