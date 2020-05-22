У Раді просять Кабмін якнайшвидше призначити замглави МОЗ з питань євроінтеграції

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалив комітет з євроінтеграції

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Євросоюзом звернеться до глави Кабінету міністрів Дениса Шмигаля щодо якнайшвидшого призначення заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції. Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 21 травня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Члени комітету ухвалили рішення звернутися до прем’єр-міністра України щодо важливості якнайшвидшого призначення заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування планував заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я по ситуації, що склалася з введенням другого етапу впровадження медичної реформи.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що пандемія коронавірусу внесла корективи в реалізацію медичної реформи в Україні. Він підкреслив, що пандемія внесла зміни не тільки в систему охорони здоров'я України, а й усього світу.

Автор: Юлия Струк