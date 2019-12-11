В Раде произошла драка после заседания аграрного комитета

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода".

Отметим, в драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Подчеркнем, нардеп от "СН" Ирина Верещук сообщила, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

"Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств, Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского", - сказала Верещук.

"Активисты подошли к руководителю комитета и пытались где-то дожать свою позицию. Председатель комитета же не может применять физическую силу", - рассказала нардеп.

Напомним, комитет по вопросам аграрной политики продолжит рассмотрение законопроекта об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли, в четверг, 12 декабря. Так, 11 декабря комитет начал рассмотрение законопроекта №2178-10, который должен быть подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что из-за большого количества поправок законопроект "Об обращении земли" нардепы могут не успеть принять во втором чтении в последнюю пленарную неделя декабря. При этом он не исключил, что Рада может начать рассмотрение документа.