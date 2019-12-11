У Раді сталася бійка після засідання аграрного комітету

У Верховній раді України сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, сутички відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода".

Зазначимо, у бійці брали участь нардепи Ради 7 скликання від фракції "Свобода" Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко.

Підкреслимо, нардеп від "СН" Ірина Верещук повідомила, що активісти таким чином намагалися добитися зняття з розгляду закону про ринок землі.

"Тут були присутні активісти і були присутні представники асоціацій фермерських господарств, Юлія Тимошенко запропонувала проголосувати за зняття з розгляду загалом даного проекту. Сольський не пішов на таке голосування і запропонував перенести розгляд проекту на завтра. Це не сподобалось активістам і вони в такий невербальний спосіб тиснули і намагались довести думку Тимошенко до пана Сольського", - сказала Верещук.

"Активісти підійшли до керівника комітету і намагались десь дотиснути свою позицію. Голова комітету ж не може застосовувати фізичну силу", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, комітет з питань аграрної політики продовжить розгляд законопроекту про обіг землі, яким передбачається відкриття ринку землі, в четвер, 12 грудня. Так 11 грудня комітет почав розгляд законопроекту №2178-10, який повинен бути підготовлений до розгляду у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслив, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі" нардепи можуть не встигнути прийняти в другому читанні в останній пленарний тиждень грудня. При цьому він не виключив, що Рада може почати розгляд документа.