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У Раді проходить нарада за участі голів фракцій та Кабміну

Новини » Політика     26.03.2020 - 10:28
У Раді проходить нарада за участі голів фракцій та Кабміну
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні присутній прем'єр-міністр

У Верховній раді триває нарада за участі голів парламентських фракцій. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Так, на зустрічі присутній голова Верховної ради, голови фракцій та голова уряду Денис Шмигаль.

"На нараді обговорюють порядок денний позачергового засідання", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Рада повинна у четвер, 26 березня, зібратися на позачергове засідання. Планувалося, що нардепи розглянуть "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки й соціального захисту населення. Йдеться про матеріальну підтримку незахищених соціальних груп. Економічний блок, у тому числі, буде стосуватися змін в податкове законодавство.

Підкреслювалося, що засідання парламенту буде проходити в звичайному режимі в будівлі Верховної ради. Однак депутатів попросять вжити додаткових заходів обережності. На засіданні вони повинні бути присутніми в респіраторах, захисних окулярах і рукавичках.

Як писало РБК-Україна пізніше, це засідання перенесли на суботу, 28 березня. Джерело агентства в парламенті наголосило, що таке рішення прийняли, оскільки не встигли підготувати весь пакет законів.

Також повідомлялося, що в п'ятницю планується засідання фракції "Слуга народу", на якому планували обговорити питання порядку денного.

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