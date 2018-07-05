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У Раді тривають консультації між керівниками фракцій у питанні ЦВК 

НовиниПолітика    05.07.2018 - 12:07
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Рада має вийти на голосування за ЦВК протягом найближчої години

У Верховній раді України наразі тривають консультації між керівниками фракцій у питанні щодо Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомив заступник голови фракції БПП, народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна

"Я прогнозую, що ми вийдемо на голосування за ЦВК протягом найближчої години. Зараз відбуваться консультації між керівниками фракцій і груп для того, щоб голосування було спокійне і цивілізоване, і кожен з новообраних членів ЦВК отримав кредит довіри", - повідомив Березенко.

За його словами, процедура передбачає голосування згідно подання. 

"Станом на ранок ситуація була абсолютно стабільна і прогнозована. Ми абсолютно чітко розуміємо, що одна кандидатура не набере голосів", - повідомив Березенко, відповідаючи на питання щодо наявності голосів за кандидатів до ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада сьогодні розгляне зміну складу ЦВК.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Центральна виборча комісія, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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