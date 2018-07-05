У Раді тривають консультації між керівниками фракцій у питанні ЦВК 

Рада має вийти на голосування за ЦВК протягом найближчої години

У Верховній раді України наразі тривають консультації між керівниками фракцій у питанні щодо Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомив заступник голови фракції БПП, народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я прогнозую, що ми вийдемо на голосування за ЦВК протягом найближчої години. Зараз відбуваться консультації між керівниками фракцій і груп для того, щоб голосування було спокійне і цивілізоване, і кожен з новообраних членів ЦВК отримав кредит довіри", - повідомив Березенко.

За його словами, процедура передбачає голосування згідно подання.

"Станом на ранок ситуація була абсолютно стабільна і прогнозована. Ми абсолютно чітко розуміємо, що одна кандидатура не набере голосів", - повідомив Березенко, відповідаючи на питання щодо наявності голосів за кандидатів до ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада сьогодні розгляне зміну складу ЦВК.