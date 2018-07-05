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Рада сьогодні розгляне зміну складу ЦВК

НовиниПолітика    05.07.2018 - 08:30
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Рада також розгляне питання про призначення суддів Конституційного суду України

Верховна рада України сьогодні, 5 червня 2018 року, розгляне зміну складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це свідчить відповідний порядок денний засідання, розміщений на сайті парламенту.

Так, сьогодні парламентарі розглянуть питання про звільнення з посади членів ЦВК та про призначення на посади нових членів ЦВК.

Парламентарі також розглянуть у другому читанні законопроект про правовий статус осіб, зниклих безвісти. Розглядатиметься й питання про призначення на посаду суддів Конституційного суду України.

Крім того, нардепи розглянуть питання оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон, поглиблення співробітництва між Україною та Євросоюзом, вирішення питань заборгованості підприємств-учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором, удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні, протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері, відповідальності за незаконне перетинання державного кордону, діяльності фермерських господарств.

Також розглядатимуться питання щодо протидії рейдерству,  забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби, підвищення соціального захисту військовослужбовців, регулювання переказу коштів.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Андрій Парубій повідомляв, що у четвер парламент розпочне роботу з обрання нового складу ЦВК.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Центральна виборча комісія, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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