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В Раде рассмотрят закон о новом типе градостроительной документации

Новости » Политика     23.04.2020 - 17:30
В Раде рассмотрят закон о новом типе градостроительной документации
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрит законопроект во втором чтении

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании в пятницу, 24 апреля, рассмотрит законопроект №2280 по планированию использования земель, предусматривающий введение нового типа градостроительной документации. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте Верховной рады.

Отметим, что проектом предусматривается урегулирование вопросов установления границ общин и комплексное пространственное планирование территорий общин, что отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

Заседание комитета начнется в 9:30.

"Рассмотрение законопроектов при подготовке ко второму чтению: проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель (р.№2280, второе чтение)", - говорится в повестке дня.

Напомним, в декабре 2019 года ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2280, документ поддержали 265 депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина, ранее в правительстве объяснили новации законопроекта №2280 и заявили, что нововведение законопроекта должно убрать коррупционные факторы.

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