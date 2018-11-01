В Раде проанализировали предоставление субсидий домохозяйствам на приобретение газа и топлива

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

В I полугодии наблюдается значительное превышение количества домохозяйств, обратившихся за субсидиями наличными, над теми, которые их получили

Офис по финансовому и экономическому анализу в Верховной раде проанализировал особенности выделения субвенций из госбюджета местным бюджетам для предоставления льгот на приобретение сжиженного газа и бытового топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, в исследовании проанализированы особенности выделения субвенций из госбюджета местным бюджетам для предоставления льгот на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также определены основные результаты аудита Счетной палаты в части эффективности планирования и использования межбюджетных трансфертов Министерством финансов в 2015-2016 годах.

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Также проанализировано количество домохозяйств по критерию обращения/назначения/получения наличных субсидий. Для всех регионов Украины определен уровень обеспечения домохозяйств субсидиями и средний размер субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в I полугодии 2018 года.

В отчете по результатам исследования указано, что в части межбюджетных трансфертов выделяются субвенции на твердое и жидкое топливо. Так, в бюджетной росписи на них было предусмотрено в январе-октябре 2017 года около 207 млн ​​грн, в ноябре и декабре 2017 года - 168 и 404 млн грн соответственно. Указано, что в течение января-июня 2018 года предусмотренная росписью сумма не менялась и составляла 226 млн грн.

"Анализ показал, что во многих случаях осуществленные кассовые расходы госбюджета такого целевого назначения были значительно меньше, чем предусмотренные бюджетной росписью. В частности, в январе-марте 2017 года запланированные расходы более чем в 2,5 раза превышали фактические, а в марте 2018 года - в среднем 1,75 раза", - говорится в сообщении.

В Раде информируют, что общее количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в течение 2017 года - I полугодия 2018 года составляет 90 600 единиц, а количество получивших субсидии - 76,4 тысяч, или 84%.

"В первом полугодии 2018 года наблюдается значительное превышение количества домохозяйств, обратившихся за субсидиями наличными, над теми, которые их получили, - в среднем на 75% во всех регионах Украины, кроме г. Киев (здесь субсидий наличными почти нет)", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что для субсидий наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива характерна характерна совсем другая тенденция, чем для субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, более 80% субсидий наличными в среднем по стране предоставляется в сельской местности, тогда как большинство безналичных субсидий приходится на городские поселения. Больше всего субсидий наличными, предназначенных для сельской местности, в Житомирской и Винницкой областях - около 125 и 130 млн грн, меньше всего - в Луганской (около 10 млн грн).

"В отчете также приводится информация, что средний размер назначенных наличных субсидий для городских поселений и сельской местности по стране одинаковый - около 3 тысяч гривен по состоянию на июнь 2018 года", - сообщили в ВР.

Напомним, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года.

Как писало РБК-Украина ранее, субсидии для возмещения расходов на оплату ЖК услуг в сентябре 2018 года получили 2617,2 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.