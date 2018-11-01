У Раді проаналізували надання субсидій домогосподарствам на придбання газу та палива

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

У І півріччі спостерігається значне перевищення кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями готівкою, над тими, які їх отримали

Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній раді проаналізував особливості виділення субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам для надання пільг на придбання скрапленого газу і побутового палива. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, у дослідженні проаналізовано особливості виділення субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам для надання пільг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також визначено основні результати аудиту Рахункової палати в частині ефективності планування та використання міжбюджетних трансфертів Міністерством фінансів у 2015-2016 роках.

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Також проаналізовано кількість домогосподарств за критерієм звернення/призначення/отримання готівкових субсидій. Для всіх регіонів України визначено рівень забезпечення домогосподарств субсидіями та середній розмір субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в І півріччі 2018 року.

У звіті за результатами дослідження вказано, що у частині міжбюджетних трансфертів виділяються субвенції на тверде та рідке паливо. Так, у бюджетному розписі на них було передбачено в січні-жовтні 2017 року близько 207 млн грн, у листопаді та грудні 2017 року - 168 та 404 млн грн відповідно. Вказано, що впродовж січня-червня 2018 року передбачена розписом сума не змінювалася та становила 226 млн грн.

"Аналіз показав, що у багатьох випадках здійснені касові видатки держбюджету такого цільового призначення були значно менші, ніж передбачені бюджетним розписом. Зокрема у січні-березні 2017 року заплановані видатки більш як у 2,5 раза перевищували фактичні, а у березні 2018 року - у середньому 1,75 раза", - сказано у повідомленні.

У Раді інформують, що загальна кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива впродовж 2017 - І півріччя 2018 років становить 90,6 тисяч одиниць, а кількість тих, що отримали субсидії, - 76,4 тисяч, або 84%.

"У І півріччі 2018 року спостерігається значне перевищення кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями готівкою, над тими, які їх отримали, – у середньому на 75% в усіх регіонах України, окрім м. Київ (тут субсидій готівкою майже немає)", - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що для субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива характерна зовсім інша тенденція, ніж для субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Так, субсидій готівкою у середньому по країні понад 80% надається у сільській місцевості, тоді як більшість безготівкових субсидій припадає на міські поселення. Найбільше субсидій готівкою, призначених для сільської місцевості, у Житомирській та Вінницькій областях – близько 125 та 130 млн грн, найменше – у Луганській (близько 10 млн грн).

"У звіті також наводиться інформація, що середній розмір призначених готівкових субсидій для міських поселень та сільської місцевості по країні однаковий - близько 3 тисяч гривень станом на червень 2018 року", - поінформували у ВР.

Нагадаємо, заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги на кінець вересня 2018 року склала 38,2 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше, ніж на початок року.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖК послуг у вересні 2018 року одержували 2617,2 тис. домогосподарств. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.