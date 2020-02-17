У Раді закликають створити робочу групу для доопрацювання закону про медіа

Фото: Олена Кондратюк (rada.gov.ua)

Замглави ВР зазначає, що проект потребує доопрацювання спільно із профспільнотою

Заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк виступає за продовження обговорення та створення робочої групи для доопрацювання законопроєкту №2693 "Про медіа". Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Вона підкреслила, що необхідно напрацювати виважений варіант законопроекту спільно з професійною спільнотою, перш ніж виносити це питання на розгляд парламенту.

"Я б хотіла наголосити на неоднозначності медійного законопроекту, який викликає також деяке обурення і не знайшов одностайної підтримки всіх стейкхолдерів і медійників. Я би просила зробити крок назад, можливо, навіть два кроки назад - все ж таки створити робочу групу, спокійно далі обговорити, зняти цю напругу і винести виважений, нормальний законопроект у зал", - сказала віце-спікер.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики заявляє про необхідність доопрацювання закону "Про медіа".

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа".

Так, у кінці грудня минулого року у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію діятиме тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.