В Раде призвали Тимошенко ответить на обвинения в "злоупотреблениях властью"

Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)

Герасимов призвал Тимошенко дать объяснения в ходе публичных дебатов

Народные депутаты разных фракций призвали лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, в ходе прямых публичных дебатов, дать ответы на обвинения в "коррупции и злоупотреблении властью". Об этом на брифинге в Верховной раде заявил лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, который огласил обращение группы народных депутатов разных фракций парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

Документ подписали 46 народных избранников от фракций "Блок Петра Порошенко", Радикальной партии Ляшко, а также представитель "Народного фронта".

В частности, парламентарии требуют публичных ответов Тимошенко относительно ее работы в ЕЭСУ, а именно почему она не задекларировала большие средства, которые якобы заработала на продажах украинцам российского газа по завышенным ценам. "И не в этом ли причина ее отказа свидетельствовать против “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже и желание ликвидировать “Нафтогаз”?", – заявил Герасимов.

Нардепы также спрашивают, почему "Тимошенко не сделала ни одного заявления в защиту Грузии во время нападения на эту страну России в 2008 году, и позволила российским кораблям выйти из Севастополя, а ее политическая сила того же года не голосовала за признание России агрессором против Грузии".

Также авторы обращения заявили о роли Тимошенко в срыве подписания ПДЧ с НАТО в 2008 году – в частности, отказ, как премьер-министра, принять участие в заседании комиссии Украина-НАТО и встречаться с генсеком НАТО.

В целом в адрес Тимошенко предъявили целый список обвинений относительно ее действий на политических и правительственных должностях и во время ведения бизнеса.

По словам Герасимова, это и вывод средств на счета Павла Лазаренко и на собственные офшорные счета, рекордное падение экономики и увеличение государственного долга во времена премьерства, попытки узурпировать власть вместе с Януковичем путем образования широкой коалиции, получение "откатов" с газового контракта 2009 года, получение 4 млн долларов от ливийского диктатора Каддафи на избирательную кампанию и т. п.

К тому же, ей вменяют сокращение расходов на армию, призывы не сопротивляться России в 2014 году, а также то, что она "привела в политику" экс-министра обороны Лебедева, который ослабил Вооруженные силы Украины. Вспоминают подписанты и Надежду Савченко, а также целый список так называемых “тушек” в парламенте.

Нардепы требуют пояснить, получала ли Тимошенко деньги от Коломойского и нардепа-беглеца Онищенко.