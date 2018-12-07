У Раді закликали Тимошенко відповісти на звинувачення у "зловживаннях владою"

Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)

Герасимов закликав Тимошенко дати пояснення в ході публічних дебатів

Народні депутати різних фракцій закликали лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко, в ході прямих публічних дебатів, дати відповіді на звинувачення у "корупції та зловживанні владою". Про це на брифінгу у Верховній раді заявив лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, який оголосив звернення групи народних депутатів різних фракцій парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

Документ підписали 46 народних обранців від фракцій "Блок Петра Порошенка", Радикальної партії Ляшка, а також представник "Народного фронту".

Зокрема, парламентарі вимагають публічних відповідей Тимошенко щодо її роботи в ЄЕСУ, а саме чому вона не задекларувала великі кошти, які начебто заробила на продажах українцям російського газу за завищеними цінами. "І чи не в цьому причина її відмови свідчити проти “Газпрому” у Стокгольмському арбітражі та бажання ліквідувати “Нафтогаз”?", – заявив Герасимов.

Нардепи також питають, чому "Тимошенко не зробила жодної заяви на захист Грузії, під час нападу на цю країну Росії у 2008 році, та дозволила російським кораблям вийти з Севастополя, а її політична сила того ж року не голосувала за визнання Росії агресором проти Грузії".

Також автори звернення заявили про роль Тимошенко у зриві підписання ПДЧ з НАТО у 2008 році – зокрема відмову, як прем’єр-міністра, взяти участь у засіданні комісії Україна-НАТО і зустрічатися із генсеком НАТО.

В цілому на адресу Тимошенко висунули цілий список звинувачень щодо її дій на політичних та урядових посадах та під час ведення бізнесу.

За словами Герасимова, це і виведення коштів на рахунки Павла Лазаренка та на власні офшорні рахунки, рекордне падіння економіки та збільшення державного боргу в часи прем’єрства, намагання узурпувати владу разом з Януковичем шляхом утворення широкої коаліції, отримання "відкатів" з газового контракту 2009 року, отримання 4 млн доларів від лівійського диктатора Каддафі на виборчу кампанію тощо.

До того ж, їй закидають скорочення витрат на армію, заклики не чинити опір Росії у 2014 році, а також те, що вона "привела у політику" екс-міністра оборони Лєбєдєва, який послабив Збройні сили України. Згадують підписанти і Надію Савченко, а також цілий список так званий “тушок” у парламенті.

У Тимошенко вимагають пояснити, чи отримувала Тимошенко гроші від Коломойського і нардепа-втікача Онищенка.