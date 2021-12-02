В Раде призвали Шмыгаля навести порядок с производством и реализацией топлива

"Обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю насчет катастрофической ситуации, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Из-за нелегальных АЗС (так называемых "бочек"), миниНПЗ и нефтебаз украинский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Страдает также и экология - загрязняются почвы, отравляются водоемы, воздух, происходят ужасные пожары, болеют и умирают люди. Государство обязано срочно вмешаться в ситуацию и навести порядок с производством и реализацией топлива”, - говорится в сообщении нардепа перед обращением к Премьер-министру.

По информации нардепа, в продаваемом бензине на нелегальных АЗС было обнаружено многократное превышение содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, высокая концентрация которых, по данным федерального агентства Министерства здравоохранения США, может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно- сосудистой систем и другим тяжелым заболеваниям.

"В большинстве случаев нелегальные АЗС, количество которых стабильно растет, построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности, а также несут существенную угрозу жизни и здоровью окружающих. По данным проекта: "Карта объектов розничной торговли горючим, которые имеют признаки нарушения законодательства" - perevirazs.info, в Украине обнаружено 448 нелегальных АЗС, что свидетельствует о серьезных масштабах этой проблемы", - отмечает нардеп в своем обращении.

Михаил Бондарь также сообщает, что функционирование нелегальных АЗС невозможно без работы 25 нелегальных миниНПЗ, которые загрязняют почвы и водоемы, являются источниками возникновения техногенных катастроф и пожаров.

В своем обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю он также призвал проверить нелегальные АЗС и миниНПЗ, инициировать изменения в законодательстве и посодействовать, чтобы ведомства, которые были привлечены к борьбе с нелегальным рынком горючого, публично обнародовали отчеты своей работы.

Кроме того, в обращении говорится о необходимости: