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В Раде призвали НАТО решить вопрос с предоставлением Украине ПДЧ

Новости » Политика     28.01.2020 - 14:11
В Раде призвали НАТО решить вопрос с предоставлением Украине ПДЧ
Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)

Стефанчук принял участие в заседании Ukraine-NATO Interparlamentary Council

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 28 января во время заседания Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) в Брюсселе призвал альянс решить вопрос с предоставлением Украине Плана действий по членству в НАТО. Об этом замглавы Рады написал в своем Facebook.

В ходе своего выступления первый вице-спикер парламента заверил в неизменности украинского курса на приобретение членства в НАТО. Особое внимание было отведено вопросам углубления сотрудничества между военными Украины и альянса в Черноморском и Восточносредиземноморском регионе.

В Раде призвали НАТО решить вопрос с предоставлением Украине ПДЧ

"Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО", - указано в сообщении Стефанчука.

Кроме того, парламентарий назвал основным приоритетом в работе с альянсом присоединение Украины к Программе расширения возможностей (EOP). По его словам, указанная программа является техническим инструментом практического взаимодействия украинских военных для укрепления их совместимости с подразделениями государств-членов НАТО.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что Украина для получения Плана действий по членству в НАТО должна выполнить ряд условий, в том числе в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче новой заявки Украины на получение ППДЧ в Альянсе.

Подчеркнем, Украина подала заявку на получение ПДЧ еще в 2008 году.

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