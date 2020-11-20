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У Раді приступили до доопрацювання закону про заборону пластикових пакетів

Україна, П'ятниця 20 листопада 2020 14:39
У Раді приступили до доопрацювання закону про заборону пластикових пакетів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді приступили до доопрацювання закону про заборону пластикових пакетів. Йдеться про законопроект №2051-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Відбулася дискусія щодо шляхів підготовки до розгляду на сесії Верховної ради законопроекту № 2051-1. За її результатами було доручено народним депутатам Ігорю Кривошеєву і Кирилу Нестеренку організувати підготовку зазначеного законопроекту в рамках підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходам", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада парламент відправив на повторне друге читання законопроект №2051-1, який пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року. За це рішення проголосували 290 нардепів.

Як писало РБК-Україна, за основу документ ухвалили восени минулого року. Тоді його підтримали 365 парламентарів.

Додамо, у вересні 2019 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ анонсувало, що в Україні у громадських місцях планують облаштувати спеціальні автомати для збору пластикових і алюмінієвих пляшок.

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