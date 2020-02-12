В Раде презентовали Стратегию реинтеграции ветеранов к мирной жизни

В комитете парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов состоялась презентация Стратегии реинтеграции ветеранов к мирной жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, документ представило Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Стратегия была разработана с целью возвращения ветеранов войны к полноценной мирной жизни.

Глава министерства Оксана Коляда и ее заместители рассказали о приоритетных целях Минветеранов и пути их достижения, которые были разработаны на выполнение Программы действий правительства, и отметила, что главной целью государственной политики является социализация ветеранов.

Так, Минветеранов определило своими первоочередными задачами:

создание реестра Е-ветеран: запуск этой платформы является наиболее эффективным механизмом улучшения качества государственных услуг, ликвидации коррупционной составляющей, ослабление субъективного фактора;

обучение и переквалификация ветеранов;

трудоустройство и поддержка бизнеса;

жилищные программы: разработана стратегия обеспечения жильем, с применением различных механизмов, в частности, кредитование, софинансирование.

Кроме того, одним из важных направлений является медицинское лечение и реабилитация ветеранов, психологическая адаптация. Кардинально меняются принципы и стандарты оказания медицинских услуг.

"Минветеранов разработало пакет дополнительных медицинских услуг для ветеранов, стандарты оказания психологической помощи, инициировало передачу от Министерства здравоохранения реабилитационных центров и на базе одного из них создало Центр защиты психического здоровья и тренинговый центр подготовки специалистов, которые будут в дальнейшем работать с ветеранами и их семьями. Запланирован запуск центра семейной реабилитации, введение обязательного медицинского осмотра, создание профильных отделений по лечению последствий контузий и зависимостей", - указано в сообщении.

Также запланировано открытие ветеранских пространств в регионах Украины, которые должны стать фронт-офисами Минветеранов на местах. Такие платформы будут работать в каждой области и станут "единым окном" ветеранских услуг, в том числе и касательно образования, переподготовки, трудоустройства.

Отмечается, что такая платформа должна объединить государственные структуры, общественные организации, учебные заведения и частный сектор. При этом получать необходимые услуги и сервисы смогут не только сами ветераны и военнослужащие, но и члены их семей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году запустят доступные кредиты на жилье для ветеранов АТО и переселенцев.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре Кабмин выделил 200 млн гривен на жилье для ветеранов АТО и переселенцев.