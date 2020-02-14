В Раде презентовали изменения в закон о гостайне

Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне. Об этом заявил представитель Минобороны, советник министра обороны Артур Переверзев, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, презентация состоялась во время заседания комитета по нацбезопасности и обороне.

"Изменения, которые предлагаются к 14 статье, связаны с необходимостью установления определенного порядка, по которому будет происходить рассекречивание договоров государственного оборонного заказа", - заявил Переверзев.

По его словам, сейчас закон о гостайне содержит лишь отдельные нормы о рассекречивании и не дает возможности Кабинету министров составлять межведомственную комиссию для рассекречивания договоров.

"Именно поэтому предлагаются такие изменения, которые сделают выполнение закона "Об оборонных закупках" - той редакции, которая будет голосоваться в Верховной раде. То есть, если в редакции закона "Об оборонных закупках" предусматривается рассекречивание в установленном порядке, то изменения в 14 статью как раз говорят об этом порядке", - отметил представитель Минобороны.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в пятницу, 14 февраля, рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о государственной тайне.

Как писало РБК-Украина, в марте 2019 года в Раде заявляли, что с деятельности государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого развернулся скандал с хищениями, будет частично снята государственная тайна.