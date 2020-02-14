У Раді презентували зміни до закону про держтаємницю

Міністерство оборони презентувало зміни до закону про державну таємницю. Про це заявив представник Міноборони, радник міністра оборони Артур Переверзев, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, презентація відбулася під час засідання комітету з нацбезпеки та оборони.

"Зміни, які пропонуються до 14 статті, пов’язані з необхідністю встановлення певного порядку, за яким буде відбуватись розсекречення договорів державного оборонного замовлення", - заявив Переверзев.

За його словами, наразі закон про держтаємницю містить лише окремі норми про розсекречення і не дає можливості Кабінету міністрів складати міжвідомчу комісію для розсекречення договорів.

"Саме тому пропонуються такі зміни, які уможливлять виконання закону "Про оборонні закупівлі" - тієї редакції, яка буде голосуватись у Верховній раді. Тобто, якщо в редакції закону "Про оборонні закупівлі" передбачається розсекречення у встановленому порядку, то зміни до 14 статті якраз говорять про цей порядок", - відзначив представник Міноборони.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в п'ятницю, 14 лютого, розгляне законопроект про внесення змін до закону про державну таємницю.

Як писало РБК-Україна, в березні 2019 року в Раді заявляли, що з діяльності державного концерну "Укроборонпром", навколо якого розгорнувся скандал з розкраданнями, буде частково знята державна таємниця.