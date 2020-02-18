У Раді обговорили можливість створення Державної служби доходів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти переконані, служба має стати єдиним державним органом, який би реалізував податкову і митну політику в країні

У Верховній раді України на засіданні робочої групи з розгляду питань підготовки законодавчої бази щодо комплексного реформування податкової системи України запропонували створити єдиний податковий орган із загальною інформаційною системою та digital-інструментарієм для моніторингу й аналітики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Зустріч відбулась в рамках роботи підкомітету Верховної Ради з питань правового забезпечення діяльності податкових органів під головуванням нардепа від "Слуги народу" Дар'ї Володіної.

Так, під час зустрічі було наголошено, що нагальність комплексної податкової реформи обумовлена, передусім, погіршенням економічних макропоказників, тіньовим характером української економіки, скороченням надходжень до державного бюджету. Якщо, у 2019 році державна скарбниця недоотримала понад 66 млрд грн запланованих доходів, то у січні 2020 року доходи загального фонду були меншими на 13,8 млрд грн.

На думку експерта з податкових питань Олександра Кучеренка, головною причиною таких показників є розбалансованість у роботі фінансових органів.

"В Україні їх діє 4: податкова, фіскальна, митна і аудиторська державні служби. Часто вони дублюють функції одна одної, діють не скоординовано, чим гальмують розвиток бізнесу та економіки країни. Україні потрібне зрозуміле і стабільне фіскальне законодавство, ліберальна система податків, чесний і прозорий підхід до їхнього формування, рівність усіх суб’єктів перед законом, зручна електронна клієнтоорієнтована система адміністрування і єдиний управлінський орган замість кількох", - зазначив експерт.

В свою чергу, доцент університету Державної фіскальної служби України Андрій Гмирін презентував концепцію законопроекту "Про державну службу доходів України". Саме вона, на його думку, й має стати єдиним державним органом, який би реалізував податкову і митну політику, здійснював контроль над дотриманням фінансового законодавства, розслідував відповідні злочини.

"Державна служба доходів дозволить сформувати гармонійне податкове середовище, вдосконалити фінансовий контроль та збільшити дохідну частину бюджету як основу економічної безпеки України й розвитку суспільства, бізнесу та держави", - сказав науковець.

На його думку, ДСД об'єднає податкову і митну служби, службу фінансового моніторингу, Службу фінансового аудиту та Службу фінансових розслідувань.

"Керівник нового органу має бути підзвітним президенту України, а свою посаду обіймати не більше 5 років. Обиратиме голову Державної служби доходів фахова конкурсна комісія. Служба також матиме відповідні територіальні підрозділи", - додав експерт.

Експерт переконаний, створення служби державних доходів - лише перший крок комплексної податкової реформи в рамках програми "Від нестабільності до гармонії".

"Далі мають бути реформовані податки - знижене ПДВ, введено податок на виведений капітал та проведено податкову амністію. У комплексі всі ці реформи забезпечать рівень щорічного економічного росту 5-7%, як це передбачено Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року й іншими стратегічними державними планами", - зауважив Гмирін.

У свою чергу, Дар'я Володіна зазначила, що вже зареєструвала законопроект про поступове, упродовж 5 років, зменшення ставки ПДВ до 15%. "У комплексі з іншими запропанованими змінами це має оздоровити економіку та інвестиційний клімат в країні. Вважаю, ми маємо обговорити це питання разом із фахівцями ДПС, ДМС і ДФС", - підкреслила Володіна.

Як писало РБК-Україна, через недоліки макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, недонадходження до державного бюджету в січні склали 2,3 млрд грн.