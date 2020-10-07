В Украине могут запретить телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде предлагают запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины. В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №4188.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Законопроект внес в Раду 5 октября нардеп от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.



Проект предлагает запретить телерадиоорганизациям использовать трансляцию высказываний, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ, оккупации Россией части территорий Украины и ведение федерацией гибридной войны против Украины.

В законе прописано, что Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.



В случае, если нарушения не устранили в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацрада сможет обратиться с иском в суд. Ведомство уполномочено требовать аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.



Однако если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи, или содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации, то организация не понесет ответственность за нарушение.

Напомним, в конце сентября премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, агрессия России в Украине угрожает глобальной безопасности.

Как писало РБК-Украина, Минобороны выплатит около четверти миллиарда гривен дополнительного вознаграждения военнослужащим, сдерживающим вооруженную агрессию РФ; новое вознаграждение ввели с 27 июля 2020 года.