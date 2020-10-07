В Україні можуть заборонити телеканалам і радіостанціям заперечувати агресію РФ

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховній раді пропонують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Росії і окупації нею частини території України. У Раді зареєстрували відповідний законопроект №4188.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Законопроект вніс у Раду 5 жовтня нардеп від фракції "Слуга народу" Олег Дунда. Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Проект пропонує заборонити телерадіоорганізаціям використовувати трансляцію висловлювань, які містять заперечення факту військової агресії РФ, окупації Росією частини територій України та ведення федерацією гібридної війни проти України.

У законі прописано, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення буде штрафувати телерадіоорганізації у разі порушення цієї норми.

У разі, якщо порушення не усунули протягом місяця після застосування санкції у вигляді штрафу, а також у разі повторного штрафу за порушення цього ж положення закону, Нацрада зможе звернутися з позовом до суду. Відомство уповноважене вимагати анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги.

Однак якщо висловлювання, які містять заперечення факту військової агресії РФ проти України, транслювалися і поширювалися без попереднього запису, або містилися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, то організація не понесе відповідальність за порушення.

Нагадаємо, в кінці вересня прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, агресія Росії в Україні загрожує глобальній безпеці.

Як писало РБК-Україна, Міноборони виплатить близько чверті мільярда гривень додаткової винагороди військовослужбовцям, стримуючим збройну агресію РФ; нову винагороду ввели з 27 липня 2020 року.