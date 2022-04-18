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В Раде предлагают запретить распространение информации об оборонных предприятиях

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Украина, Понедельник 18 апреля 2022 11:53
В Раде предлагают запретить распространение информации об оборонных предприятиях Фото: в Раде хотят запретить распространение информации об оборонных предприятиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете распространения информации об оборонных предприятиях. Это нужно для безопасности соответствующих предприятий и их работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7296.

Как отметила один из авторов проекта Ольга Совгия предлагается дополнить полномочия военных администраций правом определять перечень предприятий, которые изготавливают продукцию, выполняют работы и оказывают услуги оборонного назначения, которым в условиях военного положения запрещается обнародовать и распространять информацию о режиме своей работы, численности и штате работников, условий их труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объема и номенклатуры своих продукции, работ, услуг.

"Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", - отметила автор.

Напомним, российские оккупанты в ответ на ликвидирован крейсер "Москва" в ночь на 15 апреля нанесли удар по заводу под Киевом, который изготавливает ракеты "Нептун".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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