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В Раде предлагают запретить повторный обмен пленных российских военных преступников

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 июня 2022 11:36
В Раде предлагают запретить повторный обмен пленных российских военных преступников Фото: в Раде предлагают урегулировать вопросом обмена пленными (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Криминальный кодекс Украины относительно процедуры обмена военнопленных, осужденных в Украине. В случае повторного задержания в Украине преступник будет сидеть в тюрьме весь срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №7436.

Предлагаемыми изменениями предусматривается, в частности, что освобождается от отбывания наказания лицо, в отношении которого органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена в качестве военнопленного, было принято решение об обмене.

При этом суд направляет осужденного для дальнейшего отбывания наказания в случае, если не был проведен обмен.

Предусмотрен также случай, когда осужденный, которого обменяли, снова будет задержан на территории Украины в связи с его участием в боевых действиях. В указанном случае суд направляет такого осужденного для отбывания назначенного наказания.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины утвердил Порядок содержания военнопленных согласно нормам международного права. К военнопленным будут применять нормы Женевской конвенции.

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