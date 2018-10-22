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Раді пропонують запровадити декларативний принцип прописки громадян

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 15:08
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Планується, що підтверджувати своє проживання будуть не всі громадяни, а лише незначна частка

У Верховній раді України зареєстровано проект закону №9218 про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, яким пропонується запровадити декларативний принцип реєстрації місця проживання особи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Відповідний документ був внесений у парламент 18 жовтня 2018 року.

Так, для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки заява-декларація; не потрібні жодні документи та погодження; внесення відміток до паспортів про місце проживання буде не обов’язковим і здійснюватиметься тільки за бажанням особи; громадяни будуть підтверджувати місце проживання тільки у випадках, визначених законом, а не як зараз - кожна особа під час реєстрації.

Планується, що декларацію можна буде подати, відвідавши будь-який орган реєстрації або ЦНАП (не лише за місцем проживання як зараз), а також через Інтернет або поштою.

Реєстри територіальних громад функціонуватимуть в електронному вигляді та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами (наприклад, з Єдиним державним демографічним реєстром) в автоматичному режимі.

Пропонується передбачити, що підтверджувати своє проживання будуть не всі громадяни, як це робиться зараз під час реєстрації, а лише незначна частка (приблизно 0,32% зареєстрованих). Особа, яка підтверджує проживання, зможе подати документальні дані особисто, в електронному вигляді або поштою чи вказати підприємства, організації та установи, де органи реєстрації самостійно запитають необхідну інформацію. Крім того, особі надається можливість, за умови якщо вона цього сама бажає і сама ініціює, надати дані за місцем їх знаходження. Вказаний спосіб забезпечить права тих осіб, які фактично проживають у житлі, але не можуть підтвердити зазначений факт документами.

Орган реєстрації може звернутися до особи для підтвердження факту її проживання виключно у випадках, визначених законом.

При цьому планується, що за подання недостовірних відомостей під час реєстрації особа притягатиметься до адміністративної відповідальності (штраф у розмірі 850-1700 грн, повторно - 1700-3400 грн); разом з тим, відповідальність не настає за проживання особи в іншому місці ніж зареєстроване.

Також, унеможливлюється реєстрація місця проживання за неіснуючою адресою, оскільки перелік адрес житла буде пропонуватися суб’єкту звернення  під час заповнення електронної форми заяви.

Захист прав власників житла

У документі визначається, що відсутні будь-які негативні наслідки для власників житла у разі фіктивної реєстрації в їх житлі, так само як немає жодної можливості через фіктивну реєстрацію заподіяти шкоду власнику житла.

Законодавче встановлюється, що факт реєстрації не є підставою набуття особою або позбавлення її будь-яких прав на житло та інше майно, що знаходяться за адресою зареєстрованого або знятого з реєстрації місця проживання.

З метою попередження прийняття незаконних рішень, у тому числі судових, встановлюється, що у разі виникнення спору (наприклад наявності незгоди власника житла) жодне рішення не може ґрунтуватися на одному лише факті реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи. Наприклад, для правоохоронних органів, виконавчої служби тощо, лише сам факт реєстрації особи у житлі без наявності інших доказів її проживання в цьому житлі не є підставою проведення відповідних процесуальних дій (обшуку, арешту майна), якщо власник житла або інші особи, які проживають у зазначеному житлі, заперечують факт проживання такої особи.

Нагадаємо, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі уточнили ряд положень законопроекту Офісу реформи адміністративних послуг "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Підкреслювалося, що проект не передбачає штрафи за проживання не за місцем реєстрації, однак документом встановлюється штраф у розмірі 1700 грн за надання неправдивих відомостей з метою реєстрації місця проживання (тобто, при бажанні зареєструватися там, де особа фактично не проживає).

Як писало РБК-Україна раніше, Офіс реформи адмінпослуг при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) розробило законопроект "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", яким передбачається введення перевірок фактів проживання громадян у місцях їх реєстрації. Згідно з проектом, пропонується дозволити органам реєстрації проводити перевірки фактів проживання громадян у місцях, в яких вони офіційно зареєстровані.

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