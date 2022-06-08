В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны: как это будет работать

Целью проекта закона является упрощение доступа субъектов хозяйствования, которые стали неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации к судебным процедурам банкротств и повышение эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения.

"Предложения также позволят надлежащим образом своевременно реаливовывать арбитражным управляющим свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности), без дополнительного обращения в Хозяйственный суд, что станет следствием уменьшение сроков рассмотрения дел и уменьшение расходов, связанных с их рассмотрением", - отмечается в пояснительной записке к проекту

Авторы документа отмечают, что во время полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации было уничтожено большое количество имущества субъектов хозяйствования, что усложнило или сделало невозможным проведение хозяйственной деятельности, проведение расчетов с контрагентами и выполнение обязательств. Это привело к наличию у субъектов хозяйствования признаков неплатежеспособности.

"Так или иначе подавляющее большинство субъектов хозяйствования Украины ощутила последствия полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Разработка ведется по поручению президента Украины Владимира Зеленского.