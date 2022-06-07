Правительство планирует раздать деньги бизнесу: на что пойдут бюджетные средства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram-канале .

По его словам, основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - написал Шмыгаль.

Напомним, по оценке НБУ, быстрое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. В 2022 году экономика упадет не меньше, чем на треть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.