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В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны: как это будет работать

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Украина, Среда 08 июня 2022 12:01
В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны: как это будет работать Фото: В Верховной раде предлагают уточнить процедуру банкротства во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений кодекса Украины по процедурам банкротства. Предлагается уточнить применение процедур банкротства в период действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7442.

Целью проекта закона является упрощение доступа субъектов хозяйствования, которые стали неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации к судебным процедурам банкротств и повышение эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения.

"Предложения также позволят надлежащим образом своевременно реаливовывать арбитражным управляющим свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности), без дополнительного обращения в Хозяйственный суд, что станет следствием уменьшение сроков рассмотрения дел и уменьшение расходов, связанных с их рассмотрением", - отмечается в пояснительной записке к проекту

Авторы документа отмечают, что во время полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации было уничтожено большое количество имущества субъектов хозяйствования, что усложнило или сделало невозможным проведение хозяйственной деятельности, проведение расчетов с контрагентами и выполнение обязательств. Это привело к наличию у субъектов хозяйствования признаков неплатежеспособности.

"Так или иначе подавляющее большинство субъектов хозяйствования Украины ощутила последствия полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Разработка ведется по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

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