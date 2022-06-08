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У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни: як це працюватиме

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Україна, Середа 08 червня 2022 12:01
У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни: як це працюватиме Фото: У Верховній раді пропонують уточнити процедуру банкрутства під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін Кодексу України з процедур банкрутства. Пропонується уточнити застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7442.

Метою проекту закону є спрощення доступу суб’єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації до судових процедур банкрутств і підвищення ефективності їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану.

"Пропозиції також дозволять належно, своєчасно здійснювати арбітражним керуючим свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), без додаткового звернення до господарського суду, щодо має наслідком зменшення строків розгляду справ і зменшення витрат, пов’язаних із їх розглядом", - зазначається в пояснювальній записці до проекту

Автори документа зазначають, що під час повномасштабної збройної агресії Російської Федерації було знищено велику кількість майна суб’єктів господарювання, що ускладнило чи унеможливило здійснення господарської діяльності, проведення розрахунків з контрагентами і виконання зобов’язань. Це призвело до наявності у суб’єктів господарювання ознак неплатоспроможності.

"Так чи інакше переважна більшість суб’єктів господарювання України зазнала наслідків повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Розробка ведеться на доручення президента України Володимира Зеленського.

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