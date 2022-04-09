У Раді пропонують тюремні строки за торгівлю забороненим алкоголем під час війни

Фото: незаконна торгівля алкоголем під час війни буде каратися тюремним строком (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо посилення відповідальності за заборонену торгівлю алкоголем під час війни. Крім того, пропонується збільшити покарання за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюну, палива).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7261.

Законопроектом пропонується Кримінальний кодекс України: 1. Доповнити статтю 204 новою частиною четвертою, якою передбачати кримінальну відповідальність (позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією товарів, знарядь виробництва та сировини) за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюну, палива) в умовах воєнного або надзвичайного стану.

2. Доповнити новою статтею 204-1, в якій передбачити відповідальність за торгівлю алкогольними напоями в умовах воєнного або надзвичайного стану, коли прийнято рішення про обмеження або заборону такої торгівлі (починаючи від штрафу у розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 тисяч гривень) чи громадських робіт строком від 150 до 240 годин і закінчуючи штрафом від 3000 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на строк від двох до п’яти років) Як зазначають автори проекту, законом про "Про правовий режим воєнного стану" передбачена можливість обмеження або заборони торгівлі алкогольними напоями. Водночас чинним Кримінальним кодексом України, не передбачено відповідальності за порушення таких заборон чи обмежень. "На сьогодні в більшості областей України діє заборона, а в деяких областях - обмеження торгівлі алкогольними напоями, тому є нагальна потреба врегулювати питання запровадження кримінальної відповідальності за недотримання таких рішень", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.