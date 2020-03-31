Раде предлагают создать Государственный аграрный реестр

Верховной раде Украины предлагают одобрить законопроект №3295 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины по поводу функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Авторы законопроекта - парламентарии от фракции "Слуга народа".

Документом предлагается исключение положений из закона, касающихся урегулирования вопросов государственной аграрной интервенции как формы государственного вмешательства предоставление определений, которые необходимы для надлежащего функционирования системы государственной поддержки (производитель сельскохозяйственной продукции; сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственный товаропроизводитель и т.п.) и определение принципов, в соответствии с которыми предоставляется господдержка (прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств).

Также законом предусмотрено:

введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра;

исключение положений, касающихся госрегулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна;

предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой;

уточнение положений по исправлению ошибок Государственного земельного кадастра с использованием программного обеспечения Государственного аграрного реестра.

Напомним, в ВР заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.