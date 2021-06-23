Раде предлагают разрешить Зеленскому "ускорять" правосудие своими решениями
Президенту хотят разрешить принимать политико-правовое решение как исключительное уголовно-правовое мероприятие. В Верховную раду внесли соответствующий законопроект №5672.
Закон вносит изменения в Уголовный кодекс. Статью 49 хотят дополнить частью шестой: "давность не применяется в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления на временно оккупированной территории Украины".
А общую часть кодекса предлагают дополнить разделом XV-1 "Политико-правовое решение".
Предусмотрено, что в целях ускоренного решения вопросов, связанных с агрессией России против Украины (по поводу возвращения на Родину лиц, содержащихся или привлекающихся к уголовной ответственности или осужденных на территории РФ; возврата таких лиц с ВОТ), глава государства может принимать политико-правовое решение как исключительное уголовно-правовое мероприятие.
В пояснительной записке отмечается, что политико-правовое решение должно обеспечить процедуры обмена лиц, которые:
- содержатся или привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на территории РФ,
- содержатся или привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на временно оккупированной территории Украины,
- привлекаются к уголовной ответственности на территории Украины (задержанных или арестованных лиц) - до принятия украинским судом приговора или иного окончательного решения по делу о совершенном ими общественно опасном деянии.
Данная норма будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях защищали независимость и территориальную целостность Украины, в частности принимали участие в антитеррористической операции или операции Объединенных сил.
Согласно проекту, президент будет издавать указ о принятии политико-правового решения, которым предусматривается обмен соответствующих лиц.
Подчеркивается, что механизм политико-правового решения отменят после восстановления территориальной целостности Украины и потери актуальности проблемы обмена выше перечисленных лиц.
По мнению авторов проекта, принятие документа позволит в правовых рамках обеспечить процедуру обмена до принятия решения украинским судом.
Напомним, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия использует украинских политзаключенных в политических целях. В частности, в обмен на выполнение политических требований, которые являются для Украины нереальными.
Как писало РБК-Украина, 9 июня на заседании ТКГ украинская сторона призвала пророссийских боевиков отдать Украине четырех тяжелобольных пленных украинцев.