Раді пропонують дозволити Зеленському "прискорювати" правосуддя своїми рішеннями

Президенту хочуть дозволити ухвалювати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід. До Верховної ради внесли відповідний законопроект №5672.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу. Статтю 49 хочуть доповнити частиною шостою: "давність не застосовується у разі вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину на тимчасово окупованій території України".

А загальну частину кодексу пропонують доповнити розділом XV-1 "Політико-правове рішення".

Передбачається, що з метою прискореного вирішення питань, пов’язаних з агресією Росії проти України (щодо повернення на Батьківщину осіб, які утримуються чи притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на території РФ; повернення таких осіб з ТОТ), глава держави може ухвалювати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід.

У пояснювальній записці наголошується, що політико-правове рішення має забезпечити процедури обміну осіб, які:

утримуються чи притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на території РФ,

утримуються чи притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на тимчасово окупованій території України,

притягуються до кримінальної відповідальності на території України (осіб, яких було затримано або заарештовано) - до ухвалення українським судом вироку чи іншого остаточного рішення у справі про вчинене ними суспільно небезпечне діяння.

Дана норма буде поширюватися на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах захищали незалежність і територіальну цілісність України, зокрема брали участь в антитерористичній операції або операції Об’єднаних сил.

Згідно з проектом, президент буде видавати указ про ухвалення політико-правового рішення, яким передбачається обмін відповідних осіб.

Підкреслюється, що механізм політико-правового рішення скасують після відновлення територіальної цілісності України та втрати актуальності проблеми обміну вище зазначених осіб.

На думку авторів проекту, ухвалення документу дозволить у правових межах забезпечити процедуру обміну до ухвалення рішення українським судом.