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Раді пропонують дозволити Зеленському "прискорювати" правосуддя своїми рішеннями

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Україна, Середа 23 червня 2021 12:21
Раді пропонують дозволити Зеленському "прискорювати" правосуддя своїми рішеннями
Автор: Юлія Струк

Президенту хочуть дозволити ухвалювати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід. До Верховної ради внесли відповідний законопроект №5672.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу. Статтю 49 хочуть доповнити частиною шостою: "давність не застосовується у разі вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину на тимчасово окупованій території України".

А загальну частину кодексу пропонують доповнити розділом XV-1 "Політико-правове рішення".

Передбачається, що з метою прискореного вирішення питань, пов’язаних з агресією Росії проти України (щодо повернення на Батьківщину осіб, які утримуються чи притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на території РФ; повернення таких осіб з ТОТ), глава держави може ухвалювати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід.

У пояснювальній записці наголошується, що політико-правове рішення має забезпечити процедури обміну осіб, які:

  • утримуються чи притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на території РФ,
  • утримуються чи притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на тимчасово окупованій території України,
  • притягуються до кримінальної відповідальності на території України (осіб, яких було затримано або заарештовано) - до ухвалення українським судом вироку чи іншого остаточного рішення у справі про вчинене ними суспільно небезпечне діяння.

Дана норма буде поширюватися на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах захищали незалежність і територіальну цілісність України, зокрема брали участь в антитерористичній операції або операції Об’єднаних сил.

Згідно з проектом, президент буде видавати указ про ухвалення політико-правового рішення, яким передбачається обмін відповідних осіб.

Підкреслюється, що механізм політико-правового рішення скасують після відновлення територіальної цілісності України та втрати актуальності проблеми обміну вище зазначених осіб.

На думку авторів проекту, ухвалення документу дозволить у правових межах забезпечити процедуру обміну до ухвалення рішення українським судом.

Нагадаємо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях. Зокрема, в обмін на виконання політичних вимог, які є для України нереальними.

Як писало РБК-Україна, 9 червня на засіданні ТКГ українська сторона закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох тяжкохворих полонених українців.

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