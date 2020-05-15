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Раде предлагают разрешить партиям помогать медучреждениям в борьбе с COVID-19

Новости » Политика     15.05.2020 - 12:55
Раде предлагают разрешить партиям помогать медучреждениям в борьбе с COVID-19
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует

Верховной раде Украины предлагают одобрить законопроект №3478 "О внесении изменений в закон "О политических партиях в Украине" по поводу урегулирования вопроса права политических партий оказывать финансовую и другую материальную (имущественную) помощь учреждениям здравоохранения для обеспечения медицинских мероприятий, направленных на борьбу с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Соответствующий проект закона был зарегистрирован в парламенте в четверг, 14 мая. Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Один из авторов проекта - первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года. Так, финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн гривен. Обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта в "Слуге народа" заявили, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаКоронавирус
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