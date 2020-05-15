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Раді пропонують дозволити партіям допомагати медзакладам у боротьбі з COVID-19

Новини » Політика     15.05.2020 - 12:55
Раді пропонують дозволити партіям допомагати медзакладам у боротьбі з COVID-19
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній

Верховній раді України пропонують схвалити законопроект №3478 "Про внесення змін до закону "Про політичні партії в Україні" щодо врегулювання питання права політичних партій надавати фінансову та іншу матеріальну (майнову) допомогу закладам охорони здоров'я для забезпечення медичних заходів, спрямованих на боротьбу із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Відповідний проект закону був зареєстрований у парламенті у четвер, 14 травня. Наразі текст документу відсутній на сайті Ради.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Один з авторів проекту - перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на III і IV квартали 2020 року. Так, фінансування було припинено у зв'язку зі зверненням партії до НАЗК. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія - понад 70 млн гривень. Звернення партії пов'язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків і засобів їх захисту від пандемії коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня в "Слузі народу" заявили, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаКоронавірус
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