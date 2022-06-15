В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об особенностях деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине. Проект подали глава финансового комитета Даниил Гетманцев и группа депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7465 .

Закон "О Национальном банке Украины" предлагается дополнить нормой, по которой НБУ "участвует в финансовом обеспечении мер правового режима военного положения".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, указанное полномочие предоставит возможность НБУ "в условиях военного положения быстро принимать надлежащие меры, в частности перечислить средства в государственный бюджет Украины, что обеспечит финансирование мероприятий обороны государства в условиях войны".

Это касается, в частности, финансирования государственного бюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа, говорится в документе.