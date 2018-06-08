Раде предлагают разрешить Генштабу привлекать к ООС добровольцев

Таким образом, ВСУ сможет официально привлекать к ООС "граждан с их согласия"

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №8447 "О внесении изменений в статью 8 закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Соответствующий проект закона был зарегистрирован в парламенте 7 июня 2018 года.

"Поскольку до сих пор существует потребность в привлечении добровольцев к оказанию домедицинской и первой медицинской помощи в районах проведения ООС из числа лиц, которые на данный момент не являются "работниками учреждений здравоохранения", предлагается дополнить закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины в временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" нормой, аналогичной части шестой статьи четвертой закона "О борьбе с терроризмом", которая позволит Генеральному штабу ВСУ официально привлекать к ООС "граждан с их согласия", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко официально объявил о старте операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.