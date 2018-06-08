Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Раде предлагают разрешить Генштабу привлекать к ООС добровольцев

НовостиПолитика    08.06.2018 - 14:47
Фото: ВРУ (РБК-Украина)
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Таким образом, ВСУ сможет официально привлекать к ООС "граждан с их согласия"

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №8447 "О внесении изменений в статью 8 закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Соответствующий проект закона был зарегистрирован в парламенте 7 июня 2018 года.

"Поскольку до сих пор существует потребность в привлечении добровольцев к оказанию домедицинской и первой медицинской помощи в районах проведения ООС из числа лиц, которые на данный момент не являются "работниками учреждений здравоохранения", предлагается дополнить закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины в временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" нормой, аналогичной части шестой статьи четвертой закона "О борьбе с терроризмом", которая позволит Генеральному штабу ВСУ официально привлекать к ООС "граждан с их согласия", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко официально объявил о старте операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Комитет рекомендует Раде вернуть Кабмину бюджетную резолюцию на доработку Комитет рекомендует ВР урегулировать статус служащих местного самоуправления
Теги публикации: добровольцы, Верховная Рада, Генштаб ВСУ, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь