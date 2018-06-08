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Раді пропонують дозволити Генштабу залучати до ООС добровольців

НовиниПолітика    08.06.2018 - 14:47
Фото: ВРУ (РБК-Україна)
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

Таким чином, ЗСУ зможе офіційно залучати до ООС "громадян за їхньою згодою"

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8447 "Про внесення змін до статті 8 закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". Відповідний проект закону був зареєстрований у парламенті 7 червня 2018 року.

"Оскільки досі існує потреба у залученні добровольців до надання домедичної та першої медичної допомоги в районах проведення ООС з числа осіб, що наразі не є "працівниками закладів охорони здоров’я", пропонується доповнити закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" нормою, аналогічною частині шостій статті четвертої закону "Про боротьбу з тероризмом", яка дозволить Генеральному штабу ЗСУ офіційно залучати до ООС "громадян за їхньою згодою", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 30 квітня президент України Петро Порошенко офіційно оголосив про старт операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

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Теги публікації: добровольцы, Верховна Рада, Генштаб ВСУ, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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