Раді пропонують дозволити Генштабу залучати до ООС добровольців

Таким чином, ЗСУ зможе офіційно залучати до ООС "громадян за їхньою згодою"

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8447 "Про внесення змін до статті 8 закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". Відповідний проект закону був зареєстрований у парламенті 7 червня 2018 року.

"Оскільки досі існує потреба у залученні добровольців до надання домедичної та першої медичної допомоги в районах проведення ООС з числа осіб, що наразі не є "працівниками закладів охорони здоров’я", пропонується доповнити закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" нормою, аналогічною частині шостій статті четвертої закону "Про боротьбу з тероризмом", яка дозволить Генеральному штабу ЗСУ офіційно залучати до ООС "громадян за їхньою згодою", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 30 квітня президент України Петро Порошенко офіційно оголосив про старт операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.