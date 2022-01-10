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В Раде предлагают расширить полномочия СНБО: о чем идет речь

Автор: Артем Горовенко

В Верховной раде Украины предлагают расширить полномочия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, в контексте карантинных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №6508 на сайте Рады.

Предлагается статью 4 закона об СНБО, в которой прописаны функции этого органа, дополнить согласованием установления Кабмином карантина на территории, расположенной в пределах более шести регионов (в том числе Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя).

Другими словами, если правительство будет вводить карантин сразу более чем в шести регионах, это решение необходимо согласовать с СНБО.

Напомним, адаптивный карантин в Украине будет действовать как минимум до 31 марта.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения штамма "Омикрон", и она ожидается уже в начале 2022 года.

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