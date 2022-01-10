У Раді пропонують розширити повноваження РНБО: про що йдеться

У Верховній раді України пропонують розширити повноваження Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, в контексті карантинних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням текст законопроекту № 6508 на сайті Ради.
Пропонується статтю 4 закону про РНБО, в якій прописані функції цього органу, доповнити погодженням встановлення Кабміном карантину на території, розташованій в межах понад шести регіонів (у тому числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя).
Іншими словами, якщо уряд буде запроваджувати карантин відразу більш ніж в шести регіонах, це рішення необхідно узгодити з РНБО.
Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні діятиме як мінімум до 31 березня.
Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення штаму "Омікрон", і вона очікується вже на початку 2022 року.