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У Раді пропонують розширити повноваження РНБО: про що йдеться

Автор: Артем Горовенко

У Верховній раді України пропонують розширити повноваження Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, в контексті карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням текст законопроекту № 6508 на сайті Ради.

Пропонується статтю 4 закону про РНБО, в якій прописані функції цього органу, доповнити погодженням встановлення Кабміном карантину на території, розташованій в межах понад шести регіонів (у тому числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя).

Іншими словами, якщо уряд буде запроваджувати карантин відразу більш ніж в шести регіонах, це рішення необхідно узгодити з РНБО.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні діятиме як мінімум до 31 березня.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення штаму "Омікрон", і вона очікується вже на початку 2022 року.

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