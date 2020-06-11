Коцюбинское хотят присоединить к Киеву: в Раду внесли постановление

Верховной раде Украины предлагают расширить границы города и области. В парламент внесли соответствующий проект постановления №3620.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Проектом предлагается изменить границы Киевской области Киева, включив территорию пгт Коцюбинское в столицу. Постановление сейчас обрабатывается в комитете.

Документ поручает Киевской городской государственной администрации принять необходимые меры, связанные с реорганизацией Коцюбинского поселкового совета и его исполнительных органов.

В пояснительной записке указано, что Киевский городской совет обратился к ВР по поводу присоединения к Коцюбинского площадью 87 га с учетом того, что поселок не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме столицы. Кроме того, пгт подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету.

Отмечается, что Ирпень в настоящее время остается сложной административно-территориальной единицей, что приводит к ряду правовых коллизий, компетенционных споров и проблемных вопросов в бюджетных, земельных, налоговых отношениях и тому подобное.

Авторы постановления обращают внимание, что дневной стационар больницы в пгт. Коцюбинское был закрыт в 2019 году. А автобусного сообщения между пгт Коцюбинское и г. Ирпень нет. В связи с этим жители поселка должны лечиться в Буче, а это затрудняет получение своевременной медицинской помощи.

Кроме того, большую часть жилой инфраструктуры пгт. Коцюбинское обеспечивают предприятия Киева, в частности водоснабжение и отопление.

Одним из оснований для расширения границ города Киева также является риск уничтожения Беличанского леса.

Напомним, в марте 2018 года жители поселка Коцюбинское (Киевская область) проголосовали за присоединение к Киеву.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля 2013 года депутаты Киевского городского совета приняли решение о расширении границ Киева на 2075,7 га земель.