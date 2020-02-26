Раде предлагают продлить действие соглашения с США о сотрудничестве в науке

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров внес в Раду соответствующий законопроект

Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект №0038 "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о продлении действия соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Проект закона был зарегистрирован в парламенте 24 февраля. На данный момент его текст отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Напомним, в 2018 году Рада поддержала за основу и в целом законопроект №0156 о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о возобновлении действия соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий между странами. За документ тогда проголосовали 246 депутатов.

Тогда закон был принят с учетом необходимости восстановления действия соответствующего соглашения с США от 4 декабря 2006 года в связи с истечением срока ее действия в 2014 году.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2009 году Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.