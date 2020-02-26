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Раді пропонують продовжити дію угоди зі США про співробітництво у науці

Новини » Політика     26.02.2020 - 15:44
Раді пропонують продовжити дію угоди зі США про співробітництво у науці
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабінет міністрів вніс до Ради відповідний законопроект

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді прийняти законопроект №0038 "Про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Проект закону був зареєстрований у парламенті 24 лютого. На даний момент його текст відсутній.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у 2018 році Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0156 про ратифікацію угоди між урядами України та США про відновлення дії угоди про співробітництво у сфері науки та технологій між країнами. За документ тоді проголосували 246 депутатів.

Тоді закон було прийнято з огляду на необхідність відновлення дії відповідної угоди з США від 4 грудня 2006 року у зв’язку із закінченням терміну її дії у 2014 році.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2009 році Рада ратифікувала угоду між урядами України та США про співробітництво в сфері науки і технологій.

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