Раде предлагают признать военные преступления РФ геноцидом украинской нации

Согласно тексту документа, он подан с учетом того, что Российская Федерация прибегла к умышленным действиям, направленным на уничтожение украинской нации. Имеются в виду массовые пытки, убийство мирных жителей, разрушение жилых зданий, инфраструктуры жизнеобеспечения и так далее.

В проекте постановления отмечается, что Россия является государством-продолжателем СССР, ответственного за геноцид (Голодомора) 1932-33 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года. А также называется нынешний политический режим в Москве нацистским по своей сути.

Кроме того, принимаются во внимание обращение Мариупольского городского совета от 1 апреля 2022 года, многочисленные доказательства военных преступлений Российской Федерации в Буче, Волновахе, Ирпене, Мариуполе, Ахтырке, Харькове, Чернигове и многих других местах на территории Украины.

"Признать продолжающиеся преступные действия Российской Федерации на территории Украины с 24 февраля 2022 года, геноцидом украинской нации", - говорится в проекте постановления.

Также предлагается поручить правоохранительным органам Украины обеспечить расследование геноцида и привлечение виновных к ответственности. И призвать друге страны и международные организации содействовать военному расследованию преступлений Российской Федерации, а также применить против нее самые жесткие санкции.