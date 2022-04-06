RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Раді пропонують визнати військові злочини РФ геноцидом української нації

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховній раді пропонують визнати військові злочини Росії в ході війни проти України геноцидом української нації. Проект відповідної постанови вже зареєстрований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Згідно з текстом документа, він поданий з урахуванням того, що Російська Федерація вдалася до умисних дій, спрямованих на знищення української нації. Маються на увазі масові тортури, вбивство мирних жителів, руйнування житлових будівель, інфраструктури життєзабезпечення і так далі.

У проекті постанови зазначається, що Росія є державою-продовжувачем СРСР, відповідальної за геноцид (Голодомор) 1932-33 років і депортацію кримськотатарського народу 1944 року. А також називається нинішній політичний режим в Москві нацистським за своєю суттю.

Крім того, беруться до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні докази військових злочинів Російської Федерації в Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.

"Визнати триваючі злочинні дії Російської Федерації на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації", - йдеться в проекті постанови.

Також пропонується доручити правоохоронним органам України забезпечити розслідування геноциду та притягнення винних до відповідальності. І закликати інші країни і міжнародні організації сприяти військовому розслідуванню злочинів Російської Федерації, а також застосувати проти неї найжорсткіші санкції.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські військові злочини будуть визнані у світі геноцидом українського народу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаВійна Росії проти України