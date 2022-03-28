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В Раде предлагают признать российский режим неонацистским и запретить Z-символы

Фото: Рада хочет запретить Z-символы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроекты о признании России государством-террористом. Кроме того, парламент хочет запретить использование в Украине Z-символы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на народного депутата Николая Княжицкого.

"Признание России государством-террористом, российского режима - неонацистским и обеспечения уголовного преследования всех, кто оправдывает массовые убийства украинцев цепляя Z-символы - на это направлены законопроекты, зарегистрированные вчера мною и коллегами из большинства фракций (Европейская Солидарность, Слуга Народа, Батькивщина, Голос, внефракционные)", - отметил парламентарий.

Кроме того, Княжицкий заявил, что в Украине хотят ввести уголовную ответственность за использование российских Z-символов для оправдания войны против Украины.

"Эти символы другие страны уже сейчас называют "Zwastika", и привлекают за них к ответственности. Предлагаю сделать возможным вынесение соответствующих приговоров также в заочном порядке против преступников, скрывающихся в России или других странах. Это позволит объявлять в международный розыск каждого, кто поддерживает убийства украинских детей и взрослых и радуется бомбам брошенным на родильные дома и жилые кварталы", - добавил нардеп.

Напомним, в Эстонии хотят запретить знак Z и георгиевскую ленту.

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