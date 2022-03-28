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У Раді пропонують визнати російський режим неонацистським та заборонити Z-символи

Фото: Рада хоче заборонити Z-символи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати внесли у Верховну Раду законопроекти про визнання Росії державою-терористом. Крім того, парламент хоче заборонити використання в Україні Z-символи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на народного депутата Миколу Княжицького.

"Визнання Росії державою-терористом, російського режиму - неонацистським та забезпечення кримінального переслідування всіх, хто виправдовує масові вбивства українців чіпляючи Z-символи - на це спрямовані законопроекти, зареєстровані вчора мною та колегами з більшості фракцій (Європейська Солідарність, Слуга Народу, Батьківщина, Голос, позафракційні)", - зазначив парламентар.

Крім того, Княжицький заявив, що в Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за використання російських Z-символів для виправдання війни проти України.

"Ці символи інші країни вже зараз називають "Zwastika", і притягують за них до відповідальності. Пропоную уможливити винесення відповідних вироків також у заочному порядку проти злочинців, які переховуються в Росії чи інших країнах. Це дозволить оголошувати в міжнародний розшук кожного, хто підтримує вбивства українських дітей та дорослих і радіє бомбам кинутим на пологові будинки і житлові квартали", - додав нардеп.

Нагадаємо, в Естонії хочуть заборонити знак Z і георгіївську стрічку.

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