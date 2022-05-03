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В Раде предлагают признать недопустимой победу РФ над нацизмом во Второй мировой войне

Фото: в Раде предлагают признать недопустимой победу РФ над нацизмом во Второй мировой войне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №7343. Им предлагается признать недопустимость присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Согласно пояснительной записке, принятие постановления обусловливается необходимостью подтвердить на государственном уровне вклад украинского народа в общую победу войск антигитлеровской коалиции над нацизмом и дать политическую оценку системным практикам обесценения, искажения и манипулирования Россией моральным наследием участников Второй мировой войны и победы над нацизмом.

"Проектом постановления предлагается одобрить заявление Верховной рады Украины "По случаю 77-й годовщины победы над нацизмом и о недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом", - говорится в документе.

Верховная Рада также отмечает, что преступления Российской Федерации в Украине, должны быть остановлены, а российский путинский режим - осужден и побежден совместными усилиями всего цивилизованного мира так же, как нацистская Германия.

Напомним, недавно стало известно, что народные депутаты собирают обратиться к Конгрессу США по признанию России спонсором терроризма. Соответствующее обращение уже зарегистрировали в парламенте.

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